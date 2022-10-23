Wanda Nara'dan Galatasaray'ı şoke eden istek! Icardi'ye açtığı boşanma davasında...
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin manajerliğini de yapan Wanda Nara'nın Arjantinli yıldıza açacağı boşanma davasına Galatasaray'ı da dahil edeceği iddia edildi.
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin ismi performansından çok özel hayatıyla gündemde.
Menajerliğini de yapan Wanda Nara ile ayrılan ancak karşılıklı açıklamalarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine göndermede bulunmaya devam eden ünlü çiftin yakın zamanda boşanma davasında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN ADI BOŞANMA DAVASINDA
Wanda Nara, Icardi'ye boşanma davası açarken flaş bir iddia geldi. Arjantin basınının haberine göre açılan boşanma davasında Galatasaray’ın adı geçiyor.
Boşanma davasında 60 milyon Euro’luk servetin nasıl bölüneceği tartışma konusu olurken bu bölüme Galatasaray’dan alınacak menajerlik parası da konuldu. İddiaya göre; Wanda Nara, Icardi’nin Galatasaray'a transferi için futbolcuya 1 milyon Euro’luk menajerlik faturası kesti.
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