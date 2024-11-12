Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: 'Arjantin'e götürmek istedim ama...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilişkisini sonlandıran Wanda Nara, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık sürecinde olduğu eşi Wanda Nara son günlerde gündemden düşmüyor. Nara, katıldığı bir programda yaptığı itirafla şaşırttı.
Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerini önceki aylarda sonlandırma kararı almıştı.
"ARJANTİN'E GÖTÜRMEK İSTEDİM AMA..."
Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra çift yeniden barışmıştı. İkilinin mutluluğu kısa sürmüş ve Wanda Nara öncekji günlerde Icardi'den ayrıldığını duyurmuştu.
Son olarak Icardi ile mesajlarını yayımlayan Wanda Nara, Arjantin'de bir programa katıldı.
Ünlü isim, Icardi ile mutsuz olduğunu belirtti ve, "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.
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