Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: 'On yıllık evli olacağız ama...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi ve sağlık durumuyla ilgili konuşan Nara, "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:49
Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı: 'On yıllık evli olacağız ama...'
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Wanda Nara, Arjantin'in Gente dergisine röportaj verdi. Arjantinli TV yıldızı, eşi Mauro Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu.

Wanda Nara açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Para, para... Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri."

"PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM"

"Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum."

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

"Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum. Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel"

SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

Sağlık durumu hakkında; "Bu çok uzun ve ömür boyu sürebilecek bir şey ve biz de süreçteyiz."

"EVLİLİKLER BÖYLEDİR"

Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre 'inişli çıkışlı' ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler."

"UMARIM ÇOCUKLARIM DA ONUN GİBİ BİRİ İLE OLUR"

"Önemli olan aileye benim kadar önem veren birini bulmuş olmam, günümüzde bu pek mümkün olmuyor. Umarım çocuklarım da Mauro Icardi gibi bir hayat arkadaşı bulurlar, özellikle de kızlarım. Onlara eşlik edecek birini bulmalarını istiyorum, çünkü bugünlerde bu çok zor. İnsanlar artık kimseye bağlanmak istemiyor, biraz ilişki yaşayıp sonra ayrılıyorlar."

"BAZILARI ASLA AFFEDİLMEZ"

Sadakatsizlik ve affetme hakkında; "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır. Bu her kişiye ve her duruma göre değişir."


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