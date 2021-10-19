Washington State Cougars Başantrenörü Nick Rolovich, aşı olmadığı için kovuldu
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington State Cougars'ın başantrenörü Nick Rolovich'in, aşı olmadığı gerekçesiyle işine son verildi.
Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Amerikan Futbolu Ligi takımlarından Washington State Cougars'ın başantrenörü Nick Rolovich, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı için kovuldu.
Washington State Üniversitesi'nin spor departmanının internet sitesinden yapılan açıklamada, 18 Ekim'de yürürlüğe giren valilik kararı gereği Covid-19 (koronavirüs) aşılarını tamamlamamış öğretmen veya personelin, eyaletteki devlet okullarında çalışmasının yasaklandığı hatırlatılarak, Nick Rolovich ile yardımcıları Ricky Logo, John Richardson, Craig Stutzmann ve Mark Weber'in işlerine son verildiği ifade edildi.
Jake Dickert'ın vekaleten başantrenörlüğe getirildiği belirtildi.
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