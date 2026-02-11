Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.02.2026 17:42:00
AA
Washington Wizards'ın maskotu, ABD'li basketbolcuya dava açıyor!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Washington Wizards'ın maskotu, kendisini iterek düşüren Los Angeles Lakers'ın oyuncusu Jaxson Hayes hakkında hukuki süreci başlatma kararı aldı.

NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes'in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu, yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

31 Ocak'ta oynanan ve Lakers'ın deplasmanda 142-111 kazandığı maç öncesinde salondan koşarak çıkmaya çalışan Wizards maskotu, pivot Hayes tarafından itilerek düşürüldü.

Image

Jaxson Hayes

MAÇ CEZASI ALMIŞTI

NBA, bu olayın ardından Hayes'e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki süreç başlatmak için 2021 yılında Hayes'e karşı açılan aile içi şiddet davasında karşı tarafı temsil eden avukatlık bürosunu seçti.

Hukuk firması Waukeen McCoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal işlem başlatmadan önce onlara meseleyi çözme fırsatı vereceğiz. Ancak yasal işlem yapılması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Hayes, 1 maçlık cezasını çektikten sonra Wizards ve maskottan özür dilemişti.

