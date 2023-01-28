Manchester United efsanesinden Weghorst'a destek ve Türk futboluna ağır itham: "Mezarlık"

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:55

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:58

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın efsane isimlerinden olan Paul Parker, Hollandalı golcü Wout Weghorst'u eleştiren taraftarları ve Türkiye Ligi'ni hedef aldı.

Paul Parker (Instagram)

Soccernews'e konuşan Parker, Weghorst için "İnsanların Weghorst'a karşı çok sert davrandığını düşünüyorum. Sadece üç maç oynadı ve onu yargılamak için henüz çok erken. Ama burası Manchester United ve insanlar sizi yargılayabilir. Her bir oyuncu büyük bir baskı altında ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst

"İNSANLAR ONUN RONALDO OLMADIĞINI HATIRLAMALI"

Deneyimli futbolcu, Weghorst ile Ronaldo'yu kıyasladı ve "İnsanlar onun bir Ronaldo olmadığını hatırlamalı. Ronaldo daha iyi bir futbolcuydu, ama bu adam farklı bir şey sunuyor. Çok çalışıyor ve kulübe yardım etmek istiyor. Ancak, tüm Ronaldocular Weghorst'a çamur atıyorlar ve onu tehdit ediyorlar. Bu, tek kelimeyle rezalet." dedi.

"TÜRKİYE LİGİ MEZARLIK GİBİ"

Parker son olarak Türk futbolu hakkında tepki çekecek bir yorumda bulundu:

"Ayrıca, Weghorst'un İngiltere'de oynamaya tekrar uyum sağlaması gerektiğini unutmayın. Türkiye'den buraya geldi. Türkiye ligi, oyuncuların tatil yapmak ya da para kazanmak için gittikleri bir mezarlık ligi..."