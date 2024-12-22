Derrick Köhn'den Galatasaray sorusuna yanıt: 'Bremen'de kendimi rahat hissediyorum'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:58

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:58

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Derrick Köhn, ilk olarak Union Berlin'i 4-1 mağlup ettikleri maçla ilgili, "Bu oyundan keyif alıyorum şu anda çok eğlenceli geçiyor. Tam olarak böyle oynamak istiyoruz. 2025 yılında da bu şekilde devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT

"Galatasaray'dan kiralandın. Kendini gelecekte kalıcı olarak Werder Bremen'de görüyor musun?" sorusuna yanıt veren Alman oyuncu, "Bremen'de kendimi çok rahat hissediyorum. Yani evet, görüyorum" dedi.

Açıklamalarına devam eden Köhn, "Birçok kulübün sizi istediğini duymak her zaman güzeldir. Gelecek yıl neler olacağını göreceğiz. Satın alma opsiyonumun kullanılıp kullanılmayacağını bilmiyorum. Yönetimle bu konuda konuşmadım ve bence biraz erken" ifadelerini kullandı.

Werder Bremen yöneticisi Peter Niemeyer ise "4-1'lik galibiyetten sonra bu konuları konuşmaya gerek yok. Bu konu gelecekte masaya yatırılır. Elbette Derrick Köhn, Union Berlin'e karşı olağanüstü bir performans gösterdi ve takıma çok iyi entegre oldu" diye konuştu.

PERFORMANSI

Werder Bremen, sezon sonunda Derrick Köhn'ü almak isterse 5.125 milyon Euro bonservis ödeyerek Alman oyuncuyu kadrosuna katabilir. Sezon başında kiralanan oyuncu, 19 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.