Wesley Sneijder'den dikkat çeken Noa Lang yorumu!

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Wesley Sneijder, sarı-kırmızılıların tarihe geçen Juventus galibiyetini Ziggo Sport'da değerlendirdi.

“KIRMIZI KARTLIK BİR HAREKET”

McKennie ve Sallai'nin pozisyonuyla ilgili konuşan Sneijder, Juventuslu futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek "Bu kesinlikle kırmızı kartlık bir hareket. VAR'ın müdahale etmemesini garip buluyorum" şeklinde konuştu.

Maçın orta hakemi Hollandalı Danny Makkelie, VAR'ın ise Alman Bastian Dankert olduğunu hatırlatan Sneijder, "Kötü bir kombinasyon" yorumunu yaptı.

NOA LANG İÇİN BEKLENMEDİK YORUM

Tarihi galibiyete 2 golle imzasını atan Noa Lang'ı sürpriz bir şekilde eleştiren Sneijder, "Maçın net bir analizini yapmak gerekirse Noa iki gol attı ama tüm maç boyunca adeta görünmezdi" ifadelerini kullandı.

Buna karşın İtalya'da bunun konuşulmayacağını belirten Hollandalı efsane, "Ama böyle bir maçtan sonra bunun bir önemi kalmıyor. Yarın Napoli'deki tüm gazeteler şunlarla dolu olacak; Yanılmışız, Noa Lang iki gol attı, kafamız iyi çalışmıyor" diyerek esprili bir yorum yaptı.

Galatasaray'ın performansını öven Sneijder, "Hala ikinci maç var. Onlar adına mutluyum tabii ki. Kulübe ve taraftarlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Galatasaray'ın Avrupa'da başarı hedeflediğini kaydeden Sneijder, "Her zaman söylediğim gibi; Galatasaray yıllardır Türk liginin lideriydi ama şimdi bunun Avrupa seviyesinde de gerçekleşmesi gerekiyor. Bence bu güzel bir referans" diyerek sözlerini tamamladı.