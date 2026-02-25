Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.02.2026 20:12:00
Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! Sebebini açıkladı...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hollandalı Wesley Sneijder, binlerce ölüm tehdidi aldığını duyurdu.

Wesley Sneijder, Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında yaşanan olayın ardından ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Sneijder, özellikle Prestianni'nin ülkesi Arjantin'in başı çektiği yaklaşık dört bin ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

SNEIJDER NE DEMİŞTİ?

Sneijder, Prestianni ile Vinicius arasında yaşanan olayı, "Skandal" olarak değerlendirmiş ve, "Bir şey söyleyeceksen, açıkça söyle" demişti.

Hollandalı eski yıldız, Benfica - Real Madrid maçının ardından Nicolas Otamendi ile Vinicius arasında yaşananlar için de yorum yapmıştı.

Image

Arjantinli Nicolas Otamendi, Vinicius Jr.'a Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından yaptırdığı dövmesini gösterdi ve sonra Brezilyalı isimle dalga geçmeye çalıştı.

Sneijder, bu olayın ardından, "Otamendi'nin yaptığı son derece çocukça bir şeydi. Kafası yerinde mi acaba? Üstelik 1-0 gerideydiler! Eğer Vinicius olsaydım, 'Messi, o Dünya Kupası'nı senin için kazandı, senin hiçbir katkın yoktu' diye cevap verirdim. Ayrıca neden bunu bir Real Madrid oyuncusuna yapıyor? Vinicius'un kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını biliyor mu? Ve böyle birine kupalar gösteriyor" demişti.

Image

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında oynanan Benfica - Real Madrid karşılaşmasının 50. dakikasında Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydeden Vinicius Junior, golün ardından kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti.

Brezilyalı yıldız, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin kendisine yönelik ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmiş bu nedenle oyun bir süre durmuştu.

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Benfica'yı Vinicius Junior'ın 50. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

UEFA, hakkındaki soruşturma devam eden Prestianni'ye bir maç men cezası verdi. Benfica bu cezaya itirazda bulundu ancak UEFA'nın kararı değişmedi.

