Wesley Sneijder'den Cristiano Ronaldo'ya: Ona tavsiyem susması

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:57

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo takımdan ayrılma kararı almıştı.

Portekizli futbolcunun Devler Ligi takımları tarafından istenmemesi, maaşının da yüksek olması nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmedi. Cristiano Ronaldo, Manchester United'da sezon başı kampına geç katılmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı.

Instagram hesabından yapılan bir transfer paylaşımına yorum yazan 37 yaşındaki yıldız, "Medya yalan söylüyor. Tüm gerçekleri birkaç hafta içinde vereceğim röportajın ardından göreceksiniz. Son birkaç ayda benim hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur" ifadelerini kullanmıştı.

"ONA TAVSİYEM SUSMASI"

Galatasaray'ın ve dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder Ronaldo'ya medya konusunda uyarı ve destek geldi. Hollandalı yıldız, "Bunu ben de yaşadım. 100 içerikten birisi doğru oluyordu. Ancak herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada" ifadelerini kullandı.