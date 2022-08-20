Wesley Sneijder'den Cristiano Ronaldo'ya: Ona tavsiyem susması
Manchester United'da zor günler geçiren ve ayrılık ihtimali konuşulan Cristiano Ronaldo ile ilgili Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den açıklama geldi.
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi potasına giremeyen Manchester United'da Cristiano Ronaldo takımdan ayrılma kararı almıştı.
Portekizli futbolcunun Devler Ligi takımları tarafından istenmemesi, maaşının da yüksek olması nedeniyle transferi bir türlü gerçekleşmedi. Cristiano Ronaldo, Manchester United'da sezon başı kampına geç katılmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Instagram hesabından yapılan bir transfer paylaşımına yorum yazan 37 yaşındaki yıldız, "Medya yalan söylüyor. Tüm gerçekleri birkaç hafta içinde vereceğim röportajın ardından göreceksiniz. Son birkaç ayda benim hakkımda yazılan 100 haberden yalnızca 5'i doğrudur" ifadelerini kullanmıştı.
"ONA TAVSİYEM SUSMASI"
Galatasaray'ın ve dünya futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder Ronaldo'ya medya konusunda uyarı ve destek geldi. Hollandalı yıldız, "Bunu ben de yaşadım. 100 içerikten birisi doğru oluyordu. Ancak herkes bu tür içerikleri çok daha ilgi çekici buluyor ve onlar hakkında konuşuyor. Ona tavsiyem susması ve ayaklarını konuşturması olur. Kariyeri ortada" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti