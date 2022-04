Wesley Sneijder'den derbi yorumu: Bir kez daha söylüyorum, en büyük Cimbom

10 Nisan 2022 Pazar, 18:20

Fenerbahçe ile Galatasaray,Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecekler.

Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Wesley Sneijder, sarı-kırmızılılara Fenerbahçe derbisi öncesi şans diledi.

Sneijder'in açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü maç, çok zor bir maç olacak. Deplasmanda oynamak her zaman zorlu olmuştur. Ama size güveniyorum çocuklar. Bunu yapabilirsiniz, iyi hissediyorum. Maçı burada, kendi ülkemde, Hollanda'da izleyeceğim."

"Sizler için en iyisini diliyorum. Her şeyinizi verin. Yüzde yüzünüzü verin. Hatta daha fazlasını verin. Her maçlar final tadında. Taraftardan iyi enerjiyi alacaksınız. Sizi motive etmemize gerek bile yok. Zorlu ama çok güzel bir maç olacak. Her şeyinizi verin ve tadını çıkartın. 3 puanı geri alın. Bir kez daha söylüyorum: En büyük Cimbom!"