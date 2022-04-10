Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'dan derbiye özel paylaşım

10 Nisan 2022 Pazar, 15:00

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesi, sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından başarı dileklerini iletti.

Alex de Souza, Galatasaraylı Arda Turan ile maçtan bir fotoğrafını paylaşarak, "Başarılar Fenerbahçe'm" ifadesini kullandı.

Alex de Souza, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 241 karşılaşmada 136 gol kaydetmiş, 113 de asist yapmıştı.



