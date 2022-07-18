West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:17

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile önceki günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.