West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak forma giydiği İngiltere Championship ekibi West Bromwich Albion ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:17
West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı
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İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo ile önceki günlerde sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile sona erdiren Okay Yokuşlu'nun yeni adresi İngiltere oldu.

Championship ekiplerinden West Bromwich Albion, tecrübeli orta saha oyuncusunu 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce 2020-21 sezonunda kiralık olarak WBA forması giyen Okay, 16 maçta görev almış ve takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı.


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