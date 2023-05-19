West Ham, Konferans Ligi'nde finalde!
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı deplasmanda 1-0 yenen West Ham United, finale yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali rövanş maçında Pascal Jansen'in ekibi AZ Alkmaar ile David Moyes'in yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham, Pablo Fornals'ın 90. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı ve ilk maçını 2-1 kazandığı turun galibi olup finale adını yazdırmayı başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 7 Haziran Perşembe günü Çekya'nın başkenti Prag'da oynanacak.
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