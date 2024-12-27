West Ham, Southampton'ı tek golle geçti!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında West Ham, deplasmanda Southampton'u 1-0 mağlup etti. Sakatlık yaşayan West Ham kalecisi Fabianski, sedyeyle çıktı.

West Ham, Southampton'ı tek golle geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:11

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında West Ham, deplasmanda Southampton ile karşılaştı. 

West Ham'a galibiyeti getiren golü, 59. dakikada Jarrod Bowen kaydetti. 

FABIANSKI SEDYEYLE ÇIKTI

Mücadeleye damga vuran olay ise, West Ham kalecisi Lukasz Fabianski'nin talihsiz sakatlığı oldu. 

Hava topu mücadelesinde rakibi Wood-Gordon'un faulüne maruz kalan Fabianski sakatlandı ve sahayı oksijen maskesi takılarak sedyeyle terk etti.

Bu sonuçla birlikte West Ham, 23 puanla 13. sıraya yükseldi. Ligde sadece 1 galibiyeti olan Southampton ise 6 puanla son sırada yer aldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta West Ham, Liverpool'u konuk edecek. Southampton ise deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #west ham united #Southampton #İngiltere Premier Lig

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