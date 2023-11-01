West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:21
West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA? 

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Arsenal, kupanın bir önceki turunda Brentford deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

West Ham United ise deplasmanda karşılaştığı Lincoln City'yi 1-0 mağlup etmişti.


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