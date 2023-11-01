West Ham United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngltere Lig Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham United ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
WEST HAM UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Arsenal, kupanın bir önceki turunda Brentford deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
West Ham United ise deplasmanda karşılaştığı Lincoln City'yi 1-0 mağlup etmişti.
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