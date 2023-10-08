Arsenal, 8 yıl sonra Manchester City'i mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, evinde Manchester City'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 21:20
Arsenal, 8 yıl sonra Manchester City'i mağlup etti
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

TOTTENHAM LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı. Maçın ardından 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak.


Arsenal Manchester City İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Arsenal'a Fransa'da büyük şok!

Arsenal'a Fransa'da büyük şok!
Arsenal deplasmanda tek golle turladı!

Arsenal deplasmanda tek golle turladı!
Emmanuel Petit'ten transfer itirafı: 'Parasını Tottenham’ın ödediği taksiyle Arsenal’e gittim'

Emmanuel Petit'ten transfer itirafı: 'Parasını Tottenham’ın ödediği taksiyle Arsenal’e gittim'

En Çok Okunan Haberler