Arsenal, 8 yıl sonra Manchester City'i mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, evinde Manchester City'i 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.
TOTTENHAM LİDER OLDU
Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı. Maçın ardından 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak.
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