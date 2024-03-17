West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley ile 2-2 berabere kalmıştı.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham'a 4-0 mağlup olmuştu.
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