West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 12:41
West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

WEST HAM UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Burnley ile 2-2 berabere kalmıştı.

Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham'a 4-0 mağlup olmuştu.


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