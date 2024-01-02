West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kendi sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNİTED - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
WEST HAM UNİTED - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yönerteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham United, ligde oynadığı son maçta Arsenal deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-2 mağlup etmişti.
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