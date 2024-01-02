West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:20

Güncelleme: 02.01.2024 - 08:20

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM UNİTED - BRİGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

WEST HAM UNİTED - BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Samuel Barrott'un yönerteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham United, ligde oynadığı son maçta Arsenal deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Brighton ise kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-2 mağlup etmişti.