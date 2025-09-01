West Ham United'dan Jayden Oosterwolde hamlesi!

West Ham United, Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'den vazgeçmiyor.

Jayden Oosterwolde için yaptığı ilk teklif reddedilen West Ham United, gün içinde bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre İngiliz kulübü, teklifi yükseltmeyi düşünüyor ve görüşmeler sürüyor.

NEWCASTLE UNITED'A RET

Habere göre Newcastle United da Jayden Oosterwolde için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu bu sezon bırakmayacağını söyleyip teklifi reddetti.

FENERBAHÇE İLE S ÖZLE ŞMESİ

24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe forması altında 6 maçta süre buldu.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Jayden Oosterwolde'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.