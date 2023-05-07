West Ham United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda David Moyes'un takımı West Ham United ile karşılaşacak.
WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı.
West Ham United ise deplasmanda Manchester City'ye 3-0 mağlup olmuştu.
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