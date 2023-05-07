West Ham United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2023 - 13:10
West Ham United - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 35. hafta heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda David Moyes'un takımı West Ham United ile karşılaşacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester United, ligde oynadığı son maçta Brighton deplasmanından 1-0 mağlup ayrılmıştı.

West Ham United ise deplasmanda Manchester City'ye 3-0 mağlup olmuştu.


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