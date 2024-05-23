West Ham United'da Julen Lopetegui dönemi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktörlük görevine Julen Lopetegui'nin getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:09
West Ham United'da Julen Lopetegui dönemi!
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Premier Lig'de David Moyes'la yollarını ayıran West Ham United yeni teknik direktörünü duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada takımın yeni teknik direktörünün Julen Lopetegui olduğu belilrtildi.

Lopetegui, "Öncelikle bu büyük kulübün geleceğinin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Olmak istediğim yerdeyim. Bu mücadeleden heyecan duyuyoruz. Kulübümüzün ve takımımızın en iyi seviyeye ulaşması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

İspanyol çalıştırıcı ayrıca, "Bir antrenör olarak tutkum her zaman daha iyi olmak, daha büyük hedeflere ulaşmak, takımı geliştirmek ve rekabet etmek. Çünlü Futbol bununla ilgilidir, rekabet etmek" açıklamasında bulundu.

West Ham United, sezon sonunda David Moyes'un takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Julen Lopetegui'nin 1 Haziran'da görevine başlayacağı belirtildi.

JULEN LOPETEGUI'NIN KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Rayo Vallecano'da başlayan Jule Lopetegui, sonrasında Real Madrid Kastilya, İspanya U20, İspanya U19 ve İspanya U21 takımlarını çalıştırdı.

Porto'daki ardından İspanya Milli Takımı'nın başına geçen Lopetegui, Real Madrid ve Sevilla takımlarında da görev yaptı.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da çalışan İspanyol antrenör, takımının başında 27 maça çıktı.


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