West Ham United'dan 40 milyon Euro'luk transfer: 18 yaşındaki genç yetenek imzayı attı!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luis Guilherme'yi renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:03
West Ham United'dan 40 milyon Euro'luk transfer: 18 yaşındaki genç yetenek imzayı attı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, 18 yaşındaki Luis Guilherme'yi kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Palmeiras'ta oynayan Guilherme ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United'ın, kanatta oynayan genç futbolcu için Palmeiras'a 23 milyon Euro bonservis ve 7 milyon Euro bonus ödeyeceği kaydedildi. İki takım arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

"BANA GÜVENEN WEST HAM UNİTED..."

Guilherme, imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana güvenen West Ham United ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. West Ham United'daki herkese teşekkür etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

Genç futbolcu 2024 yılında 18 kez giydiği Palmeiras forması ile 1 gol 1 asist katkısı göstermişti.


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