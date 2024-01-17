West Ham'a kupada şok: 3. turda elendiler
İngiltere FA Cup 3. Tur maçında West Ham United deplasmanda Bristol City'e 1-0 yenilerek kupadan elendi.
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İngiltere FA Cup 3. Tur maçında Liam Manning'in ekibi Bristol City ile David Moyes'un yönetimindeki West Ham United karşı karşıya geldi.
Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Bristol City, Tommy Conway'in 3. dakikada attığı golle 1-0 kazanırken, West Ham'da Said Benrahma 51. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Championship ekibi Bristol City kupada 4. tura yükselirken, West Ham United kupadan elendi.
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