Weston McKennie'den Kerem Aktürkoğlu sevinci!
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Juventus'un Parma'yı ağırladığı maçta Weston McKennie, attığı gol sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus, Parma'yı konuk etti.
Mücadelenin 31. dakikasında ağları havalandıran Juventuslu Weston McKennie'nin yaptığı sevinç dikkat çekti.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SEVİNCİNİ YAPTI
ABD'li futbolcu, golün ardından Benfica'da top koşturan milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
?? "Weston McKennie, Kerem Aktürkoğlu'nu çok izliyor sanıyorum.." pic.twitter.com/xcuo7hy2qk— S Sport (@ssporttr) October 30, 2024
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Weston McKennie #juventus #parma
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