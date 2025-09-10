Wilfred Ndidi'den transfer itirafı: 'Beşiktaş'ın teklifi benim için...'

Beşiktaş'ın Leicester City'den 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, RG'ye özel açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA"

Beşiktaş'a transferi hakkında konuşan Ndidi, "Leicester City'yi seviyorum, orası hala benim evim gibi ama Beşiktaş'ın teklifi benim için yeni bir meydan okumaydı" ifadelerini kullandı.

"SICAK KARŞILADILAR"

Türkiye'deki taraftarlar hakkında konuşan Nijeryalı orta saha, "Taraftarlar bizi çok sıcak karşıladı ve biz de onları aldığımız sonuçlarla mutlu etmeye kararlıyız. Takım gelişiyor ve ortak bir hedefimiz var" dedi.

"LEICESTER UNUTULMAZ OLACAK"

Eski takımı Leicester City hakkında konuşan 28 yaşındaki yıldız, "Leicester'da hala arkadaşlarım var ve oradaki deneyimim, elde ettiğimiz başarılar ve zor zamanlar geçirdiğimiz zamanlarda bile takımın arkasında duran harika taraftarlar nedeniyle her zaman unutulmaz kalacak" sözlerini sarf etti.