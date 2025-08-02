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Wilfried Singo'dan Galatasaray kararı!

Wilfried Singo'dan Galatasaray kararı!

2.08.2025 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Wilfried Singo'dan Galatasaray kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın ilgisine rağmen Wilfried Singo, AS Monaco'da kalmaya karar verdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Wilfried Singo, geleceğiyle ilgili kararını verdiği iddia edildi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, AS Monaco'da kalmayı tercih etti. Önceki sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Singo'ya Galatasaray'ın ciddi bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Monaco'da mutlu olduğu ve kulübüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği öğrenildi.

Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, teknik direktör Adi Hütter'in planlarında önemli bir yer tuttuğu ve bu nedenle transferine onay verilmediği de gelen bilgiler arasında.

MONACO PERFORMANSI

Singo, geride kalan sezonda Monaco'da 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi. 

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