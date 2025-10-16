Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş sözler: 'Midemi bulandırıyor'

Galatasaray'dan Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, Crystal Palace'ta oynarken birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Jean-Philippe Mateta ile girdiği polemikle gündem oldu.

Mateta yakın zamanda verdiği bir röportajda, Fransa Milli Takımı'nda forma giyme hayalinden bahsettiğinde Zaha'nın kendisine güldüğünü ve alay ettiğini ileri sürdü.

Fransız futbolcu açıklamasında, "Crystal Palace'ta henüz oynamadığım dönemde, soyunma odasında Fransa Milli Takımı hakkındaki hayallerimden konuşuyordum ve Wilfried Zaha gibi takım arkadaşlarım gülüyordu" ifadelerini kullandı.

Jean-Philippe Mateta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Crystal Palace'da oynamadığım halde Fransa Milli Takımı'nı düşündüğüm için deli olduğumu söylediler, ama ben hedefimin bu olduğunu ve neler yapabileceğimi göstermek için oynamam gerektiğini söyledim."

Fransız santrafor, geçen cuma günü Fransa'nın Azerbaycan'ı 3-0 yendiği maçta ilk kez milli takımının formasını giydi. Mateta, pazartesi günü İzlanda ile 2-2 berabere kaldıkları müsabakada ise Fransa formasıyla ilk golünü atarak hayalini gerçekleştirdi.

28 yaşındaki futbolcunun bu iddialarına Wilfried Zaha'dan yanıt gecikmedi. Eski takım arkadaşının söyledikleri karşısında şaşkın olduğu görülen Zaha'nın açıklamaları şöyle:

"Kafam çok karışık. Bu Mateta meselesini çözmem gerek. Çünkü o istemiyor. Onunla konuştum ve istemiyor, sorun değil. Bu bana Crystal Palace'da oynadığım süre boyunca beni izleyen insanların benim için mutlu olmadıklarını açıkça gösteriyor."

"MİDEMİ BULANDIRIYOR"

"Hiçbir zaman hiç kimseyi "b.k" gibi hissettirmedim! Herkes beni tanıyor. Tutkulu olduğum zamanlar sahada olduğum zamanlardır. Ama asla birine zorbalık yapmam ya da birinin buraya gelemeyeceğini ya da hiç gelemeyeceğini söylemem. Arkadaşım olduğunu sandığım birinin bunu yaptığını görmem midemi bulandırıyor."

Wilfried Zaha ve Jean-Philippe Mateta, Fildişi Sahilli futbolcu Galatasaray'a transfer olmadan önce 2.5 sezon boyunca Cyrastal Palace'ta birlikte forma giymişlerdi.