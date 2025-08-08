Cumhuriyet Gazetesi Logo
Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Galatasaray'daki dönemimle ilgili konuşacağım çünkü...'

8.08.2025 09:22:00
8.08.2025 09:22:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılardaki dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Fildişili yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Zaha'nın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.

Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi.

Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Zaha'yı önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık göndermiş ardından Fildişili yıldız, MLS'ten Charlotte'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'da 43 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı ve 5 asist yaptı.

