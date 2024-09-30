Wilfried Zaha, Lyon'da olay çıkardı: Taraftardan 'umursamaz' tepkisi!
Lyonlu Wilfried Zaha, takımı Toulouse deplasmanında 2-1 kazansa bile tavrı ve performansıyla tepki topladı. Lyon Teknik Direktörü Sage da eleştirilere hak verdi.
Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, takımının Toulouse'u deplasmanda 2-1 yendiği mağlubiyetin ardından ağır eleştirilere maruz kaldı.
Lyon'un sahibi John Textor'un transferi olan Zaha, ilk kez geçtiğimiz perşembe günü Olympiakos'a karşı oynadı ve oyuna girdikten 5 dakika sonra Said Benrahma'nın golünde asisti yaptı. Umut veren performansı sonrası Toulouse karşısında ilk 11'de şans bulan Zaha, 58. dakikada oyundan alındı.
"UMURSAMAZ" DEDİLER, TEPKİ GÖSTERDİLER
L'Equipe tarafından 5 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçilen Zaha'nın performansına Lyon taraftarları da tepki gösterdi.
Zaha'nın olumsuz performansı yanında saha içindeki 'umursamaz' davranışlarının da taraftarın tepkisini çektiği belirtildi.
"İLK ZAHA'YI OYUNDAN ALDIM!"
Maç sonrası Dazn'a konuşan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha eleştirileri hakkında "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Onun gelişeceğini biliyorum. Geçen sefer oyuna girdi ve gittikçe güçleniyor. Yavaş yavaş takıma entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak" ifadelerini kullandı.
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