Cumhuriyet Gazetesi Logo
Wilfried Zaha, Philadelphia Union maçına damga vurdu!

Wilfried Zaha, Philadelphia Union maçına damga vurdu!

19.10.2025 13:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Wilfried Zaha, Philadelphia Union maçına damga vurdu!

Charlotte forması giyen Wilfried Zaha, Philadelphia Union maçında 24. dakikada ağları buldu. Zaha, 90. dakikada ise kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan Charlotte'ye giden Wilfried Zaha, MLS'te gündem olmaya devam ediyor.

Fildişili futbolcu, Philadelphia Union ile oynanan ve 2-0 kazanılan maça damga vurdu.

GOL VE KIRMIZI KART

Zaha, karşılaşmanın 24. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Fildişili futbolcu, bu golüyle birlikte son 3 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.

32 yaşındaki futbolcu, Philadelphia Union maçındaki golünün ardından 90. dakikada kırmızı kart gördü. Wilfried Zaha, müsabakanın 90. dakikasında Jesus Bueno ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibine elini uzattı. Venezuelalı futbolcunun, elini itmesine sinirlenen Zaha, Bueno'nun kafasına vurunca hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

TOPLAM PERFORMANSI

Charlotte forması altında toplamda 33 maça çıkan Zaha, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

İlgili Konular: #Philadelphia #wilfried zaha #Charlotte FC

İlgili Haberler

Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş sözler: 'Midemi bulandırıyor'
Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş sözler: 'Midemi bulandırıyor' Galatasaray'dan Charlotte'a transfer olan Wilfried Zaha, eski takım arkadaşının kendisi hakkındaki suçlamalarına sert sözlerle yanıt verdi.
Opsiyon devreye girdi... Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
Opsiyon devreye girdi... Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı! Galatasaray'ın Charlotte'a kiraladığı Wilfried Zaha, MLS ekibindeki 15. maçına çıkınca Fildişili futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Galatasaray'ın, Zaha için Charlotte'tan 1 milyon 300 bin dolar daha kiralama ücreti alacak.
Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Galatasaray'daki dönemimle ilgili konuşacağım çünkü...'
Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Galatasaray'daki dönemimle ilgili konuşacağım çünkü...' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha, sarı-kırmızılılardaki dönemiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.