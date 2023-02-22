William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı: 'Jorge Jesus beni istedi'

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis'in futbolcusu William Carvalho, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini söyleyerek, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 14:55
William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı: 'Jorge Jesus beni istedi'
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Bir önceki transfer sezonunda adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho, çarpıcı iddialarda bulundu.

"JESUS BENİ İSTEDİ"

İspanyol basınına konuşan Carvalho, "Jorge Jesus bir defansif orta sahaya ihtiyacı olduğunu ve beni çok beğendiğini söyledi. Beni daha önce Benfica'dayken de istemişti ancak Sporting ile olan bağım sebebiyle oraya gitmek istemedim" dedi.

William Carvalho

"TÜRKİYE'YE GİTMEK ÜZEREYDİM"

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok yakın olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha, "Türkiye'ye gitmek üzereydim ama bu gerçekleşmedi. Eşyalarımı toparlamak üzereydim. Fakat Jesus eski öğrencisi Arao'yu aldı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Betis formasıyla 27 maça çıkan William Carvalho, bu maçlarda 3 gol 2 asist kaydetti.


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