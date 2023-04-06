Willian Arao'dan Jorge Jesus için Brezilya ve Flamengo sözleri

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta alan oyuncusu Willian Arao, Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, Portekizli teknik direktör hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:41
Willian Arao'dan Jorge Jesus için Brezilya ve Flamengo sözleri
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, ESPN podcast yayınında açıklamalarda bulundu. 

Willian Arao, Jorge Jesus'un olası Flamengo ve Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü ile alakalı şöyle konuştu:

"Jesus ile Flamengo hakkında sohbet ediyoruz. Elbette insanlar da Flamengo'dan bahsediyor. Takımın aldığı sonuçları tartışıyoruz. Golü gördün mü gibisinden muhabbetimiz oluyor. Orada çok arkadaşlarım var. Çalışanlar ve taraftarlar da tabii ki... Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Flamengo iddiaları yeniden güç kazandı. Bunun sebebi de taraftarların sosyal medyada bazı durumları dile getirmesi. Ama ben Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum."

"BREZİLYA'YA ÇOK ŞEY KATAR"

Arao, Portekizli çalıştırıcının tecrübesiyle ve yeteneğiyle Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacağını söyledi.

Arao, "O harika bir teknik direktör. Elbette bağlantılı olan başka büyük isimler de var (Ancelotti, Guardiola, Mourinho) ama onun yeteneğini ve bizim takımımıza ve ülkemize çok şey katacağını biliyorum. Bu takıma uygun bir oyun tarzı var. Agresif, bu yüzden milli takımın başına geçerse kesinlikle çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 


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