Cumhuriyet Gazetesi Logo
Willy Sagnol: 'Türkiye'yi neden yenemeyelim?'

Willy Sagnol: 'Türkiye'yi neden yenemeyelim?'

13.10.2025 18:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Willy Sagnol: 'Türkiye'yi neden yenemeyelim?'

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri 4. maçında deplasmanda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Gürcistan'ın teknik direktörü Willy Sagnol, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

Gürcistan, 2025 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maç haftasında A Milli Takımımıza konuk olacak. Mücadele öncesi Gürcistan Milli Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları cevapladı.

Oynanacak olan maçtan umutlu olduğunu belirten Sagnol, "İlk maçta kötü başlamıştık fakat sonunu iyi getirmiştik. Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ NEDEN YENEMEYELİM?"

Türkiye'nin zor bir takım olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Türkiye güçlü bir takım, Türkiye ile oynamak kolay değil" sözlerini sarf etti.

Son olarak Sagnol, "Hayatta her şeyin bir ilki vardır. Türkiye'yi neden yenemeyelim? Bazı istisnalarımız var ama yarın bunu başaracağız" dedi.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Gürcistan #Willy Sagnol

İlgili Haberler

Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim!
Gürcistan hazırlıkları başladı: A Milli Takım'da Berke Özer'in yerine yeni isim! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'den kötü haber!
A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'den kötü haber! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda, İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu!
Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılmıştı... Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu! A Milli Takım kampından izinsiz şekilde ayrılan Berke Özer'i bekleyen ceza belli oldu. Milli kalecinin, 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası alabileceği iddia edildi.