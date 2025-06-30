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Wimbledon heyecanı başladı: Türk kökenli atlet ikinci turda!

Wimbledon heyecanı başladı: Türk kökenli atlet ikinci turda!

30.06.2025 17:29:00
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AA
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Wimbledon heyecanı başladı: Türk kökenli atlet ikinci turda!

Teniste sezonun üçüncü grand slam'i Wimbledon'da ilk tur heyecanı başladı. Türk kökenli Britanyalı raket Sonay Kartal ikinci tura yükseldi.

Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında yapılan müsabakalarda tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka ile Türk kökenli Britanyalı Sonay Kartal ikinci tura yükselirken, Rus raket Daniil Medvedev ise ilk turda elendi.

Kadınlarda dünya 1 numarası ve 2024 Avustralya Açık şampiyonu Aryna Sabalenka, ilk turda Kanadalı rakibi Carson Branstine'i 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

SONAY KARTAL ÜST TURA ÇIKTI

Sonay Kartal ise 21 numaralı seribaşı Letonyalı rakibi Jelena Ostapenko'yu 7-5, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek üst tura çıktı.

Erkeklerde 9 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, Fransız rakibi Benjamin Bonzi'ye 7-6, 3-6, 7-6, 6-2'lik setler sonucunda 3-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.

12 numaralı seribaşı ABD'li raket Frances Tiafoe, Danimarkalı rakibi Elmer Moller'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da bu yıl tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.


İlgili Konular: #tenis #daniil medvedev #wimbledon

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