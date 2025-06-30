Tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, İngiltere'de büyük bir coşku ile başladı. Peki, Wimbledon Tenis Turnuvası ne zaman? Wimbledon 2025 hangi kanalda?

WIMBLEDON TENİS TURNUVASI NE ZAMAN?

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 138. kez ev sahipliği yapacak.

WIMBLEDON TENİS TURNUVASI HANGİ KANALDA?

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.