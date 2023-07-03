Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 2. tura yükseldi

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ve tek erkeklerde dünya 2 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic, 2. tura çıktı.

AA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:14
Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic 2. tura yükseldi
Abone Ol google-news

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan ve bu yıl 3-16 Temmuz tarihlerinde organize edilen Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da ana tablo maçlarıyla başladı.

Son 4 organizasyon da dahil Wimbledon'ı 7 kez kazanan 36 yaşındaki Djokovic, ilk turda Arjantinli Pedro Cachin'i 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ise Fransız sporcu Laurent Lokoli'yi 6-1, 5-7, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Iga Swiatek

SWIATEK 2. TURDA

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Çinli rakibi Lin Zhu'yu 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise ABD'li Lauren Davis'i 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Fransız sporcu Caroline Garcia da ABD'li rakibi Katie Volynets'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.


Caroline Garcia casper ruud jessica pegula roland garros Swiatek tek kadınlar wimbledon Novak Djokovic

İlgili Haberler

Wimbledon'un son finalisti Nick Kyrgios turnuvadan çekildi

Wimbledon'un son finalisti Nick Kyrgios turnuvadan çekildi
Sezonun üçüncü grand slam'i Wimbledon başlıyor

Sezonun üçüncü grand slam'i Wimbledon başlıyor
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Wimbledon'a veda!

En Çok Okunan Haberler