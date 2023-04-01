Wimbledon'dan Rus ve Belaruslu sporculara izin

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 12:32

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 12:32

İngiltere'de Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörü Tüm İngiltere Çim Tenisi ve Kroket Kulübü (AELTC), dün açıklama yaparak Ukrayna'nın işgali sebebiyle geçen yıl Rus ve Belaruslu tenisçilere getirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na katılım yasağını kaldırdığını duyurdu. Yetkililer, sporcuların bu yıl 'tarafsız sporcular olarak yarışmak şartıyla' ve belirli koşullara uyarak turnuvaya katılabileceğini belirtti.

AELTC geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rus ve Belaruslu tenisçilerin, tenis dünyasında merakla beklenen büyük şampiyonadan biri olan Wimbledon'a katılımlarını yasaklamıştı. Basın açıklamasıyla dün yasağı kaldırdığını duyuran AELTC, "Şu anki amacımız, 'tarafsız' sporcular olarak yarışmalarına ve şartlara uymaları koşuluyla Rus ve Belaruslu tenisçilerin başvurularını kabul etmektir" ifadelerini kullandı.

AELTC katılım şartları olarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline çeşitli biçimlerde destek açıklaması yapılmaması ve Rusya ve/veya Belarus devletlerinden (devletler tarafından işletilen veya kontrol edilen şirketlerin sponsorluğu dahil) sponsorluk alınmaması olduğunu vurguladı.

DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10'DAN 4 TENİSÇİ KATILABİLECEK

Yetkililer, bu kararı alırken İngiltere hükümetiyle ve uluslararası tenis kuruluşları ile görüştüklerini ifade etti. Kararla birlikte dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Rus üçlüsü Daniil Medvedev'in, Andrey Rublev'in, Daria Kasatkina'nın ve kadınlar dünya 2 numarası olan Belaruslu Aryna Sabalenka'nın bu yıl 3 Temmuz'da başlayacak Wimbledon Tenis Turnuvası'na, katılması bekleniyor.

Daniil Medvedev

ŞARTLAR İHLAL EDİLİRSE NE OLACAK?

Tenisçiler ve destek personeli, turnuvalara katılmak için bir 'tarafsızlık beyanı' imzalayacağı ve beyanın ihlal edilmesi halinde para cezasından turnuvadan ihraca kadar çeşitli cezalar verilebileceği vurgulandı.