WNBA’de 10 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu Diana Taurasi oldu

Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:11

Güncelleme: 04.08.2023 - 12:11

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi’nde (WNBA) normal sezonda Phoenix Mercury, konuk ettiği Atlanta Dream’i 91-71 yenerken Diana Taurasi, 42 sayıyla galibiyette baş rol oynadı ve adını tarihe yazdırdı.

41 yaşındaki basketbolcu, 10 bin kariyer sayısına ulaşan ilk WNBA oyuncusu olmayı başardı.

WNBA Komisyon Üyesi Cathy Engelbert, Diana Taurasi'nin elde ettiği başarının ardından şu açıklamayı yaptı:



"WNBA ve dünya çapındaki basketbol hayranları adına, kariyerinde yeni bölümler yazmaya devam ederken 10 bin sayılık inanılmaz bir noktaya ulaştığı için Diana'yı yürekten tebrik etmek istiyorum. Onun oyununu önce bir hayran olarak, şimdi de WNBA Komisyon Üyesi olarak izlemekten zevk aldım. Diana'nın başarısı, rekabetçi doğası, inanılmaz sayı yeteneği ve eşsiz basketbol IQ'su ile hayranlarını büyüleyen yeteneğinin, kararlılığının ve oyuna olan sarsılmaz bağlılığının bir kanıtı olarak duruyor. Buna tanıklık etmekten onur duyuyoruz" diye konuştu.