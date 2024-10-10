Wojciech Szczesny'den sigara tepkisi: 'Kimseyi ilgilendirmez'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:59

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:59

Barcelona'ya transfer olan Polonyalı file bekçisi Wojciech Szczesny, özel hayatı ve sigara alışkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Szczesny, Barcelona'ya transfer olmasının ardından Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Polonyalı kaleci, özellikle sigara içmenin performansını etkilemediğini ve bunun tamamen özel hayatıyla ilgili olduğunu belirtti.

"SİGARA İÇMEM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

34 yaşındaki eldiven, sigara konusuyla ilgili olarak,"Özel hayatımda değiştirmediğim şeyler var ve sigara içmem kimseyi ilgilendirmez. Bunun performansımı etkilemediğini düşünüyorum ve sahada iki kat daha fazla çalışıyorum. Çocukların yanında yapmıyorum ki kötü bir etki bırakmasın. Bazen biri ağaçların arkasından fotoğrafımı çekiyor, ama bu benim kontrolümde değil. Benim özel hayatım ve kimseyi ilgilendirmiyor. Eğer birileri kişisel hayatımı değiştirebileceğini düşünüyorsa, bir daha deneyin, bugüne kadar hiç işe yaramadı" dedi.