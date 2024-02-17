Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Niko Kovac'ın ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
WOLFSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
WOLFSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Martin Petersen'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Wolfsburg, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u 3-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!