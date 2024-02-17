Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:33
Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Niko Kovac'ın ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek.

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WOLFSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Volkswagen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

WOLFSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Martin Petersen'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Wolfsburg, ligde oynadığı son maçta Union Berlin deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Freiburg'u 3-0 mağlup etmişti.


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