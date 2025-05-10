Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 33. hafta maçında Wolfsburg, sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 09:37

Almanya Bundesliga'nın 33. hafta maçında Wolfsburg, Hoffenheim'i ağırladı.

Volkswagen Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Wolfsburg'un golleri 1.dakikada Leo Oestiggard'ın kendi kalesine attığı gol ve 81. dakikada Jonas Wind ile geldi.

Hoffenheim'in golleri ise 34. dakikada Pavel Kaderabek ve 84. dakikada Marius Bülter'den geldi.

Bu sonucun ardından Wolfsburg, puanını 40 yaptı. Hoffenheim ise puanını 32'ye yükseltti.

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Hoffenheim, şampiyon Bayern Münih'i konuk edecek.


Etiketler: #Bundesliga #wolfsburg #Hoffenheim
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