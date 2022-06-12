Wolfsburg'a Türk stoper: Emirhan Topçu

12 Haziran 2022 Pazar, 13:08

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Çaykur Rizespor'da forma giyen 21 yaşındaki genç stoper Emirhan Topçu'yu transfer etmek için girişimde bulundu.

Sporx'in haberine göre, uzun süredir Wolfsburg gözlemcilerinin takip ettiği belirtilen Emirhan Topçu için Alman kulübünün oldukça ciddi olduğu bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'da son haftalarda Bülent Korkmaz tarafından fazlaca şans bulan Emirhan Topçu konusunda Wolfsburg kulübünün atağa geçtiği ve yapılan görüşmelerde de şu ana kadar herhangi bir pürüzün olmadığı kaydedildi.

BÜLENT KORKMAZ ŞANS VERDİ

Çaykur Rizespor alt yapısından yetişen Emirhan Topçu geçen sezon Karadeniz ekibi ile 12 maçta forma giymişti. Teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından son haftalarda sürekli ilk 11'de de şans verilen Emirhan Topçu ortaya koyduğu performansla da takdir toplamıştı.

WOLFSBURGLU GÖZLEMCİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Wolfsburg gözlemci ekibi Türkiye U21 takımının Kazakistan U21 ile oynadığı maçta Emirhan'ı izlemek için Türkiye'ye gelirken oyuncunun Tolunay Kafkas tarafından kadroya alınmaması sonrasında maçı izlemeden stattan ayrıldıkları öğrenildi.

Fotoğraf: Emirhan Topçu/Instagram