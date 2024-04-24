Wolverhampton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:20
Wolverhampton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Bournemouth, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 2-0 mağlup olmuştu.


enes ünal haberleri Bournemouth haberleri wolverhampton haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!

5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!

Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!
Galatasaray EKMAS derbide Beşiktaş Emlakjet'i devirdi

Galatasaray EKMAS derbide Beşiktaş Emlakjet'i devirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cem Yılmaz uzun yaşamının sırrını paylaştı: ‘Quantum ve çok az zencefil…’

Cem Yılmaz uzun yaşamının sırrını paylaştı: ‘Quantum ve çok az zencefil…’
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!

Neyzen Burcu Karadağ Almanya Cumhurbaşkanı ile vize sorunu hakkında konuştu: Talimat verdi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!

Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu