Wolverhampton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth, İngiltere Premier Lig'in 29. hafta erteleme maçında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Andoni Iraola yönetimindeki Bournemouth, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
WOLVERHAMPTON - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma Bein Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Bournemouth, ligde oynadığı son maçta Aston Villa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal'a 2-0 mağlup olmuştu.
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