Wolverhampton'dan 6 maçlık müthiş seri!
Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Leicester City'yi 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground'da oynanan maı Wolverhampton, 3-0'lık net skorla kazandı.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Matheus Cunha, 56. dakikada Jörgen Strand Larsen ve 85. dakikada Rodrigo Martins Gomes attı.
Leicester City'de Jamie Vardy, 72. dakikada penaltıyı değerlendiremedi.
6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton, bu galibiyetle birlikte Premier Lig'deki galibiyet serisini altı maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Wolverhampton, 41 puana yükseldi. Premier Lig'den düşmesi daha önce kesinleşen Leicester City, 18 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Wolverhampton, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Leicester City, sahasında Southampton ile karşılaşacak.
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