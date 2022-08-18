Wolverhampton’dan kulüp tarihinin en pahalı transferi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:55

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi; Hee Chan Hwang, Nathan Collins ve Goncalo Guedes transferlerinden sonra Matheus Nunes’i de kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Wolverhampton'ın ada basınında çıkan haberlere göre bu transfer için Portekiz ekibine 38 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

“UZUN ZAMANDIR BURAYA GELMEK İSTİYORDUM”

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Portekizli oyuncu, “Çok heyecanlıyım. Cumartesi günü Tottenham ile oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Bazı takım arkadaşlarımla konuştum çünkü onlarla milli takımda oynuyorum. Bruno Lage’de beni çok istiyordu ve ben de Premier Lig'de oynamak istiyordum. Bunun benim için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Öte yandan Nunes geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla 50 maçta görev alırken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.