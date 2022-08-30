Wout Weghorst: Bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli

30 Ağustos 2022 Salı, 09:09

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Sivasspor karşısında attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Wout Weghorst, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan Hollandalı golcü, “Harika bir maç çıkardık. Beşiktaş'ta bu sezon oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık takım olarak. 60’ıncı dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60'tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyiye getirmeliyiz. Çok iyi maçtı, mutluyuz” şeklinde konuştu.

“TAKIMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUM”

Takımın önemli bir parçası olmak istediğini dile getiren Weghorst, “Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistelerle rakamsal olarak değil sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir parçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum” ifadelerini kullandı.

“BİREYSEL İSTATİSTİKLERİMİ YÜKSELTMEK İSTİYORUM AMA TAKIM OLARAK BAŞARILI OLMAK ÖNEMLİ”

Daha önce kariyerinde böyle bir sezon başlangıcı yapıp, yapmadığı ile ilgili gelen soru üzerine tecrübeli golcü şöyle konuştu:

"Sanmıyorum çünkü ilk 4 haftada 5 gollük bir katkı verdiğim bir sezon başlangıcı olduğuna emin değilim. Tabi gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Daha iyiye gideceğiz.”