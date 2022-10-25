Wout Weghorst, Hollanda'da gündem oldu!
Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'un Hatayspor'a attığı gol ve siyah-beyazlıların ligdeki durumu Hollanda'da da haber oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların tek golünü 31. saniyede kaydeden Wout Weghorst, Hollanda basınında da gündem oldu.
"WEGHORST'UN GOLÜ YETMEDİ"
Hollanda basınında yer alan haberde, 'Weghorst henüz 31. saniyede golü attı ama bu gol takımı Beşiktaş'ın Hatay'da kazanmasına yeterli olmadı. Beşiktaş zirve yarışında geriye düştü. Lider Fenerbahçe bir maçı eksik olmasına rağmen Weghorst'un takımı Beşiktaş'tan 4 puan önde" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan bu sezon 4 gol 4 asiste ulaşan Wout Weghorst'un Hollanda Milli Takımı'nın 39 kişilik kadrosunda yer aldığı belirtilirken, nihai kadronun ise 11 Kasım Cuma günü belli olacağı hatırlatıldı.
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