Wout Weghorst'u reddettiği ileri sürülmüştü: Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:01
Wout Weghorst'u reddettiği ileri sürülmüştü: Beşiktaş'tan transfer iddialarına yanıt!
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Beşiktaş Kulübü, basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

WEGHORST'U REDDETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği iddia edilmişti. Ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.


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