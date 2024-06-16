Wout Weghorst: 'Rüya gibi bir senaryo'
Hollanda'nın Polonya'yı mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Wout Weghorst karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
EURO 2024'ün D Grubu ilk hafta maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Hollanda'da galibiyeti getiren golü atan Wout Weghorst karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Rüya gibi bir senaryo olduğunu söyleyen Weghorst, "Duygularım tarif edilemez. Özellikle de böyle bir turnuvada gol atmak... Çok özel! Daha geçen hafta buna hazırdım. Bana rolümün ne olduğu açıkça söylendi. Takımınız için maksimum düzeyde orada olduğunuzdan emin olmalısınız. Şahsen benim için bu rüya gibi bir senaryo" ifadelerini kullandı.
Gol anını anlatan Weghorst şu sözlerle devam etti:
"Sonra o top geliyor... Geldiğini görüyorsunuz, o anı hissediyorsunuz. Bazen bunu hissedersiniz, bir akışın içindesinizdir. Bunu tarif edemezsiniz. Sonrasında konuşmak kolay ama... Bunun olacağını biliyordum, size mesajları gösterebilirim. Bu sabah kız arkadaşıma 'Maçın bitiş düdüğünden yaklaşık 20 dakika önce, skor 0-0 veya 1-1, ve sonra...' diye bir mesaj attım. Biraz geç oldu ama hissediyorsunuz, gözünüzde canlandırıyorsunuz. Hepimiz için çok güzel, bunu yapabiliyor olmak harika."
Tarih yazmaya hazır olduklarını söyleyen Wout Weghorst şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Sonunu da gözünüzde canlandırıyorsunuz. Sadece tek bir hedef var. O da kupayla birlikte orada durmak. Bu sadece bende değil, herkeste var. Siz de bunun hakkında konuşuyorsunuz. Bu yüzden başlangıç çok önemli, sonra ona doğru büyürsünüz. Mutlak hedef tarih yazmak, biz buna hazırız. Umalım ki daha birçok harika maç olsun."
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